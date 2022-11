Quanto costa il settore del food? La giornata formativa targata CNA

ANCONA - Arriva il Food Cost targato CNA. Il 7 novembre alle ore 21.15 si terrà il primo incontro dedicato a costi del settore ristorazione/alimentare. CNA Agroalimentare e Form.Art Marche hanno organizzato due giornate introduttive al Food Cost. Le lezioni saranno tenute da Massimiliano Gatto e Giacomo Blasi. Il duo di docenti si alterneranno per spiegare come elaborare i prezzi ai miei piatti/menù, quanto mi costa realmente un piatto o la preparazione di una pietanza o cibo, se è ancora valido il metodo con cui moltiplico gli alimenti *3 per effettuare il pricing del mio menù, quanto incide la manodopera e la cottura nel costo del cibo, qual'é il prezzo minimo che devo applicare affinché possa avere un risultato economico positivo, etc. Il corso affronterà questi e molti altri interrogativi durante le due giornate formative.

«In un momento come questo abbiamo ritenuto utile per tutto il nostro mondo, in particolare quello della ristorazione, organizzare un corso sul Food Cost – commenta Andrea Moroni, presidente della CNA Ristoratori – Gli aumenti che stiamo registrando per energia, materie prime, imballaggi, etc. non ci permettono di costruire un budget e quindi di programmare la nostra attività. Ci occorre quindi capire come riusciamo a controllare e monitorare i costi e da qui determinare i prezzi al pubblico – Conclude Moroni – La formazione quindi è fondamentale ma non sufficiente: occorrono provvedimenti urgenti del governo ed in particolare dell’Europa nel settore dell’energia».