Il Circolo Scacchi Recanati e Osimo con i suoi Istruttori FSI, ancora fanno parlare di Scacchi e risultati!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Grande soddisfazione degli Istruttori e dei Dirigenti del Circolo Scacchi Recanati e Osimo per l’ottima riuscita dei nostri ragazzi agonisti! Complimenti a tutti i partecipanti ai tornei che in questo anno agonistico si sono svolti, con da ultimo il CIGU18 Regionale di domenica 30 aprile, che ci ha regalato nuove qualificazioni alle finali nazionali 2023 a Tarvisio (UD) nel mese di luglio. A chi può interessare tutte le informazioni di questa manifestazione sono su queste pagine: https://www.scacchinazionali.it/ I nostri agonisti U18 acclamati come qualificati ufficialmente, alla finale nazionale CIGU18, sono: Aguida Janna, Bretagna Alessandro, Catena Angela, De Dominicis Diego, Lamanna Leandro Giuseppe, Lamanna Letizia, Magnoni Lorenzo. Altri qualificati nei vari ultimi CIGU18 svolti, non ancora ufficializzati dalla FSI come qualificati, ma lo saranno a breve, sono: Galassi Tommaso, Nicolai Diego Karol, Anselmi Davide, Cingolani Sofia. In particolare voglio segnalare l'ottimo risultato della nostra iscritta Cingolani Sofia che, oltre ad aver ottenuto la qualificazione alla fase finale del CIG U18, si è “diplomata” anche campionessa regionale U10. Come mi ha detto uno dei nostri consiglieri e istruttori, Emanuele, "peccato per altri 2 nostri ragazzi per la mancata qualificazione sfumata per un soffio, ma il gruppo di agonisti U18 del Circolo Scacchi c’è!" C'è anche il bellissimo gruppo squadra U18 che si presenterà dal 19 al 21 maggio a Falconara Marittima per disputare nella categoria promozione il Campionato Italiano a Squadre: squadra1: Melendres Tommaso, Lamanna Leandro, Nicolai Diego Karol, Lamanna Letizia, Catena Angela, Aguida Janna, Botondini Diego squadra2: Magnoni Lorenzo, Vatamanelu David, Dubbini Thomas, Cecconi Daniel Cesare, Marra Francesco, Sampaolesi Emanuele, Gasparrini Leonardo, Botondini Pietro Forza ragazzi, vi seguiamo con affetto ed ammirazione! In bocca al lupo da tutto il vostro Circolo Scacchi! In bocca al lupo anche per la finale del TSS2023 (Trofeo Scacchi Scuola 2023), al quale diversi dei nostri U18 parteciperanno con la propria scuola! A tutti i ragazzi l’applauso di tutto il Circolo Sacchi (Dirigenti, Istruttori e simpatizzanti) per i grandi risultati ottenuti fino ad ora, grazie anche alla proficua preparazione nelle nostre sedi gioco di Recanati (presso il Centro Fonti San Lorenzo) e Osimo (presso Circolo Anteas). Ed il Circolo Scacchi, proprio per dare maggiori possibilità di allenamento, confronto, socializzazione e crescita in questo magnifico spot della mente, si è impegnato, per i propri atleti, ed è riuscito ad avere anche ad Offagna una sede di gioco che dal prossimo 16 maggio, grazie al patrocinio del Comune di Offagna, aprirà le porta nella Biblioteca Comunale in Via Boccolino di Guzzone. Nel manifesto che pubblichiamo con questo articolo, tutte le sedi di gioco con gli orari di apertura e le attività del Circolo Scacchi. Seguite ed aiutate il Circolo Scacchi Recanati e Osimo nella sua attività, donando con la vostra dichiarazione dei redditi il 5x1000, inserendo il nostro codice fiscale: 93083220439 . Altre attività saranno annunciate per i mesi di maggio e giugno, come ad esempio attività nei centri estivi e, nel mese di luglio, con due novità molto interessanti ad Offagna! SEGUITECI! CSR (Circolo Scacchi Recanati e Osimo)