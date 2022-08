I 5 migliori film da vedere in lingua originale per migliorare l'inglese

La lingua inglese è senza dubbio la lingua più parlata e studiata al mondo e molti datori di lavoro richiedono buone competenze in questa lingua, soprattutto nei settori del business e della tecnologia. Al fine di migliorare il proprio inglese è spesso necessario vivere esperienze in lingua, come ad esempio guardare film in lingua originale. A tal proposito il portale di apprendimento Preply ha condotto una ricerca, al fine di scoprire quali sono i film più indicati per migliorare il proprio Business English, in base al numero di parole contenute nei sottotitoli, tralasciando numeri e interiezioni.

Classifica: I migliori film per migliorare il proprio Business English

Per scoprire quante parole vengono pronunciate in ogni film sono state contate le parole contenute nei sottotitoli, eliminando i numeri e le interiezioni brevi.

1.The wolf of Wall Street

2.Gli stagisti

3.The social network

4.Wall Street

5. Steve Jobs

Il film più indicato per implementare il proprio vocabolario di inglese per il business è sicuramente The Wolf of Wall Street, il film con Leonardo DiCaprio che narra la biografia di Jordan Belfort, broker di New York deglianni 90. Nel film vengono pronunciate ben 2957 parole, tra cui molte legate al mondo della finanza, come Diversification, Stockbroker o Underwriting.

Al secondo posto troviamo la commedia Gli stagisti, nella quale Nick e Billy, due uomini di mezza età iniziano uno stage formativo presso Google, dove sono i dipendenti più anziani. Con 2605 parole la pellicola offre la possibilità di scoprire parole tipiche del business e del mondo del lavoro come Foreclosure o Internship. Sul gradino più basso del podio troviamo la biografia del creatore di Facebook Mark Zuckerberg. Con 2485 parole The social network è tra i film più adatti per migliorare il proprio lessico e imparare nuove parole come Encryption o Bandwidth.

Altri film per migliorare l’inglese tra moda, sport e tecnologia

Per gli amanti dello sport il film che sicuramente permette di approfondire il proprio lessico nel campo del business sportivo è Jerry Maguire, film del 1996 nel quale vengono pronunciate 2104 parole. La pellicola è famosa anche per la frase Coprimi di soldi! entrata a far parte della classifica delle 100 migliori citazioni cinematografiche AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes.

ll film Il diavolo veste Prada, ambientato nella redazione della fittizia rivista di moda Runway propone diversi nuovi vocaboli per approcciarsi ai termini tecnici in inglese del mondo del giornalismo e della moda.

Al fine di implementare il proprio vocabolario nel campo della tecnologia e del digitale uno dei film più adatti è Jobs, uscito nel 2013, che narra la storia del fondatore della Apple e nel quale è possibile scoprire nuove parole legate al mondo tech.