Il teatro dei burattini lo fanno i bambini: riparte il laboratorio "CircusNavigando"

"CircusNavigando", con i laboratori per bambini da 3-5 anni e 6-12 anni. Sabato 12 Febbraio riprende il viaggio con i burattini del Teatrino Pellidò per tre sabati. Nel laboratorio i partecipanti potranno sperimentare l’animazione dei burattini in un vero teatrino.

Ogni bambino/a potrà usare un burattino in carta pesta adatto alle sue mani, sperimentare e divertirsi nel cercare la voce, i movimenti, i tic, le passioni del proprio burattino e attribuirgli divertendosi anche vizi e virtù. Il laboratorio si concentrerà sul tema de "Lo Straniero", chi è per noi lo straniero cosa porta con sé, cosa chiede, quali sono le emozioni e i pensieri che scatena in noi lo straniero? Si rifletterà sul senso dell’accoglienza o sul respingimento dello straniero che è in noi e/o nell’altro con lo scambio di ruoli e altre divertenti modalità.

Orari:

3-5 anni: dalle 15,30 alle 16,30

6-12 anni: dalle 17 alle 19

(gli orari potranno subire variazioni in base al numero

ed età dei partecipanti)

Dove:

Presso la nuova sede di VisionAria (Scuola di Circo e Danza aerea)

Via Gabrielli snc, Ancona

Contatti

Contatta a info@visionaria.org

Telefono: 3387587532 (Valeria)