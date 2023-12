“Educhiamo Insieme alla Legalità”, il progetto dà l'appuntamento a gennaio 2024

ANCONA - Con le festività natalizie ormai alle porte, si conclude il primo quadrimestre scolastico per tutti gli studenti della provincia ed anche il progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità”, giunto alla seconda edizione per l'anno scolastico 2023/2024, che si fermerà per poi ripartire con il nuovo anno. Il progetto, realizzato dalla Questura di Ancona in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha interessato gli studenti di numerosi Istituti Scolastici di Ancona e della provincia ed ha visto la partecipazione di numerosi poliziotti, i quali hanno preso parte ai diversi appuntamenti che si sono tenuti da settembre a dicembre. Numerosi incontri si sono svolti anche negli Istituti Scolastici dei comuni nella competenza territoriale dei Commissariati P.S. distaccati di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano, con una serie di incontri di educazione alla legalità, destinati agli studenti di ogni ordine e grado.

Gli argomenti affrontati

In particolare, sono stati oltre 25 gli incontri che si sono tenuti nei vari Plessi Scolastici di Ancona e provincia, nel corso dei quali è stata affrontata una tematica differente tra:

• prevenzione di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, con interventi specifici per illustrare ai docenti ed agli studenti gli strumenti di prevenzione dell’Ammonimento del Questore, nelle forme diverse: Stalking e Violenza domestica e cyberbullismo;

• inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione ed al rispetto del prossimo;

• legalità, carta Costituzionale e contrasto a fenomeni di illegalità;

• contrasto all'utilizzo ed all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;

• educazione al corretto uso degli strumenti informatici, dei social e degli strumenti di messagistica;

• utilizzo e funzionalità dell'app YouPol e del Numero Unico di Emergenza 112;

• educazione alla sicurezza della circolazione stradale ed alla prevenzione degli incidenti in strada.

Ogni incontro ha visto protagonisti i diversi specialisti della Polizia di Stato ed in particolare gli operatori e i Dirigenti dei Commissariati distaccati - per la Questura - dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Anticrimine, della Polizia Postale, della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica ma anche i Poliziotti di Prossimità ed i Cinofili. Questi ultimi due presenti al mattino al momento dell'ingresso nelle scuole degli studenti ed al momento della pausa, per svolgere attività di prevenzione e controllo, al fine di evitare eventuali conflitti che possano esacerbarsi proprio nei momenti di entrata e di uscita degli studenti dai plessi scolastici. Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini delle classi V delle Scuole Primarie, che si preparano ad affrontare l’importante passaggio alla Scuola Secondaria di Primo Grado, con incontri specificamente dedicati, volti a favorire il tema dell’inclusione, della cittadinanza attiva e della legalità nel quotidiano, per avvicinarli alla figura del poliziotto e comprendere come si tratti di amici sempre disponibili, al servizio della comunità e per qualsiasi problema e/o difficoltà.

Grande collaborazione per il progetto è arrivata anche dalla Confartigianato di Ancona - Pesaro, la quale ha fornito 10.000 copie delle brochure che sono state distribuite nel corso dei vari incontri. In merito, il Segretario Pierpaoli di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro, come sempre vicino alla Polizia di Stato ed alle nuove generazioni, ha dichiarato: «Per noi il tema della prevenzione è fondamentale, così come la collaborazione con tutte le istituzioni del territorio. Il progetto AmiAmo la VITA nasce in stretta sinergia con la Questura, con la quale abbiamo cercato di trovare il modo migliore per comunicare con i ragazzi. La nostra Associazione rappresenta anche 30 mila persone e con queste iniziative vogliamo dare un segnale di vicinanza alla comunità e ai più giovani che rappresentano il futuro e sui quali investiamo».