David di Donatello, il regista Giovannesi incontra gli studenti anconetani

Dopo Ferzan Ozpetek, Stefano Cipani insieme all'autore Giacomo Mazzariol e Marco Bellocchio sarà Claudio Giovannesi ad incontrare gli studenti il 21 gennaio in occasione della quarta masterclass del progetto 'Nel Labirinto del Cinema' - ideato per essere fruibile sia in classe che in DAD (didattica a distanza) - realizzato dall'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello con il contributo del bando del ministero dell'Istruzione - 'CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola' per l'anno scolastico 2020/2021.

Il regista e sceneggiatore sarà in collegamento streaming con gli studenti delle scuole superiori di Firenze in un incontro che avrà come oggetto il suo ultimo film, 'La paranza dei bambini', tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, e di cui è anche sceneggiatore assieme allo stesso Saviano e Maurizio Braucci. La pellicola è stata presentata in concorso alla 69esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino dove si è aggiudicato l'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura. Inoltre, ha ricevuto tre candidature alla 65esima edizione dei David di Donatello nelle categorie miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. I ragazzi e le ragazze potranno collegarsi per vedere il film sulla piattaforma dedicata del David e successivamente partecipare alla masterclass e incontrare il regista, con il quale potranno comunicare tramite commenti e domande in diretta. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Stefania Ulivi ed è il quarto di un ciclo di sette masterclass che, nelle prossime settimane, coinvolgeranno anche le scuole superiori di Olbia, Pesaro e Urbino e Ancona. L'obiettivo è offrire uno sguardo ravvicinato e dall'interno alla 'macchina dei sogni' senza rinunciare all'educazione al cinema in tempi di difficolta' non solo per le sale, ma anche per la didattica. Tra gli appuntamenti confermati ci sono il 30 gennaio la masterclass per le scuole superiori di Ancona con la presenza del regista Leonardo D'Agostini e l'attore protagonista Andrea Carpenzano, che racconteranno 'Il Campione', e il 9 febbraio la masterclass per le scuole superiori di Olbia con la presenza delle sceneggiatrici Francesca Marciano e Valia Santella, che parleranno di 'Euforia'. L'incontro sara' moderato da Enrico Magrelli, giornalista, critico cinematografico e autore radiofonico e televisivo.