Croce Rossa, cercasi volontari: ecco come iscriversi al corso

Volontari della Croce Rossa di Senigallia cercasi. Al via i corsi per entrare a far parte dell'associazione fondata nel lontano 1864. A comunicarlo è il Comitato della città roveresca.

«Si tratta di una campagna di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico». Si legge ancora: «Ti aspettiamo alla serata di presentazione che si terrà il 1 febbraio alle ore 21. Il corso si svolgerà on line su piattaforma Google Meet. Il corso mira a far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione; diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili; assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere».

Requisiti per diventare volontari

Per poter effettuare l'iscrizione bisgona «essere cittadini italiani oppure cittadini comunitari o cittadini non comunitari in regola con i permessi previsti dalla normativa attuale. Avere almeno 14 anni (per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela)». Per iscriversi al corso di accesso occorre registrarsi sul portale online Gaia. Registrati come aspirante (ultimo giorno utile 31/01/2022). E’ disponibile sul sito www.crisenigallia.it una piccola guida alla registrazione. Per informazioni: email diventavolontario@crisenigallia.it oppure al cellulare 334/6626187 dalle 17 alle 20.