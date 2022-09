«Cosa farò da grande?» un corso di orientamento online

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito che si terrà Sabato 8 ottobre 2022 alle 15 online su Google Meet, dal titolo “Cosa farò da grande? Mamma che scelta!” Un incontro di altissimo valore per genitori con figli adolescenti che frequentano le classi seconde o terze della scuola secondaria di 1° grado o il biennio della scuola secondaria di 2° grado. La scelta della scuola secondaria determina il futuro dell’adolescente. Rappresenta una delle scelte rilevanti nella vita di un ragazzo o di una ragazza, che non hanno gli strumenti per capire ciò che piace o per fare una scrematura delle opportunità.



il metodo usato è quello del Coaching Umanistico che, unendo i contributi della Pedagogia e del metodo di orientamento vocazionale, aiuta comprendere meglio i paradigmi sottostanti, i miti da sfatare, quali campi del sapere e quali azioni fare affinché suo/a figlio/a possa orientarsi ed individuare la propria strada in cui si realizzi. L’appuntamento è ad accesso libero con iscrizione obbligatoria.

Dopo il corso, i partecipanti riceveranno lo storyboard, con la trascrizione integrale di tutto ciò che viene detto durante l’incontro. Evento a cura della dttoressa Monica Carrillo, pedagogista,coach umanista e Formatore. Specializzata in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Perfezionamento in Orientamento Vocazionale. Master in Coaching Umanistico.



Per riservare il posto compilare il MODULO ISCRIZIONE:

https://forms.gle/PhTPEwwA3tpBg7vN6



Le Adesioni scadono lunedì 3 ottobre 22.



Info: monica.formazione@gmail.com