Lingua e cultura cinese, un corso in 4 lezioni

Al via il corso base di lingua e cultura cinese “Sulla via della seta”, organizzato dalle Edizioni la Zisa e dall’associazione culturale La Tenda di Abramo. «Non consiste semplicemente nell’imparare una nuova lingua, ma significa principalmente aprire le porte ad un nuovo e affascinante mondo, mettendo a confronto la cultura italiana con quella cinese, affiancando il tutto con lezioni di linguaggio» scrivono gli organizzatori in una nota.

Il corso sarà tenuto in modalità online e sarà articolato in una lezione a settimana (sempre alle ore 18 e sempre il venerdì), di due ore ciascuna, per un totale di 4 incontri. 8 ore in tutto, a partire da venerdì 19 febbraio e al costo di 70 euro.

Programma

Prima lezione: presentazione del corso e primi accenni di fonetica

Seconda lezione: i saluti (scambiarsi i saluti e chiedere la nazionalità)

Terza lezione: la famiglia (parlare della famiglia e piccole curiosità culturali sulla famiglia cinese)

Quarta lezione: la data e l'ora (conoscere i numeri e invitare un amico a cena).

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni: tel. 091 5509295; cell. 327 9053186 o scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.