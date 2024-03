Torna il corso di formazione sull’Accessibilità ai beni culturali 2024, alla sua ventesima edizione

ANCONA – Torna il corso di formazione dedicato all’Accessibilità ai beni culturali, giunto alla ventesima edizione, organizzato dal Museo Tattile Statale Omero. Quest’anno l’evento si terrà dall'11 aprile al 13 aprile 2024 presso le sedi del Museo Tattile Statale Omero e dell'Auditorium del Centro Congressi Accademia di Babele di Ancona. Il corso è rivolto a chi lavora nei musei e nei luoghi della cultura, nel campo sociale, in architettura, a guide turistiche e docenti. Offre un'opportunità formativa di alto livello per approfondire tematiche relative all'accessibilità al patrimonio culturale, all'educazione artistica ed estetica per persone con disabilità visive e uditive, e al turismo accessibile.

Il corso è diviso in due moduli, ognuno dei quali può essere frequentato separatamente. Il primo modulo si concentra sull'accessibilità al patrimonio museale e sull'educazione artistica ed estetica per persone con disabilità visive, mentre il secondo modulo si focalizza sull'accessibilità culturale per persone sorde. Il primo modulo si svolgerà il 11 e il 12 aprile presso l'Auditorium del Centro Congressi Accademia di Babele, con un programma ricco di interventi da parte di esperti del settore. Il secondo modulo avrà luogo il 13 aprile presso il Museo Tattile Statale Omero, con una sessione dedicata specificamente alle persone sorde e al turismo accessibile.

Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 29 marzo 2024, salvo esaurimento posti. La quota di partecipazione è di 120 euro per il primo modulo e 40 euro per il secondo modulo, con sconti disponibili per funzionari MiC, soci ICOM e ANISA. Per informazioni dettagliate sul programma, i requisiti di partecipazione e le modalità di iscrizione, si prega di contattare la segreteria del Museo Tattile Statale Omero all'indirizzo email info@museoomero.it o telefonicamente al numero 071 28 11 935, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il Museo Tattile Statale Omero è riconosciuto dal MIUR quale ente qualificato per la formazione, e il corso offre crediti formativi professionali riconosciuti dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Inoltre, il Museo offre la possibilità di prenotare una notte gratuita presso l'Hotel Fortuna di Ancona per le persone cieche e ipovedenti, compreso un accompagnatore.