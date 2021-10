"Aiutare la psiche per aiutare la vita": la psicologia tra arte, sport e cultura

Domenica 10 ottobre è la Giornata Nazionale della Psicologia, una ricorrenza che l’Ordine degli Psicologi intende celebrare in maniera costruttiva e dinamica, con eventi ad hoc sul territorio.

«Affinchè la Giornata della Psicologia non rimanga solo una data da segnare in agenda, ma un vero e proprio volano per la nostra professione, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi marchigiani, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la salute mentale, ha organizzato un calendario di progetti dall’ampio respiro, capaci di abbracciare numerose tematiche, tessendo rapporti che non si esauriscano una volta trascorsa la ricorrenza» dichiara la Presidente dell'Ordine Psicologi Marche, Katia Marilungo.

Il leitmotiv individuato dal Consiglio regionale degli psicologi è ‘Aiutare la psiche per aiutare la vita’ e consiste in un ciclo di tre incontri in cui la psicologia viene felicemente contaminata da arte, cultura e sport. Si parte il 15 novembre con ‘Come lo sport aiuta la psiche’, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza con la partecipazione di sportivi e psicologi dello sport presso l’Ego Hotel di Ancona (Torrette) a partire dalle 15. Si prosegue lunedì 22 novembre con ‘La psicologia si racconta a teatro’ in collaborazione con la compagnia teatrale dell’associazione AMT Teatro. In occasione della giornata antiviolenza l’OPM ha organizzato lo spettacolo ‘La sala d’attesa’, un dramma in due atti sulla violenza contro le donne di Stefania De Ruvo, visibile attraverso un webinar dedicato agli iscritti, che al termine della visione potranno confrontarsi con una professionista che opera in questo ambito. Con ‘Ascoltare la psicologia: la musica racconta la psicopatologia’ si conclude il ciclo di incontri inaugurati con la Giornata della Psicologia: venerdì 17 dicembre alle 21 si terrà presso la Villa Gens Camuria Hotel di Camerano il concerto con il duo Cristian Grassilli e Gaspare Palmieri, musicisti della ‘La Psicantria’. Sulle loro note si potranno conoscere i disturbi psichici e il mondo della psiche. A tutti gli eventi presenzieranno il Consigliere Coordinatore della Commissione Cultura e referente psicologia dello sport OPM Aquilino Calce, la Consigliera segretario e project creator per la Giornata della psicologia OPM Federica Guercio e la Presidente di OPM Katia Marilungo, pure membro della Commissione Pari opportunità della Regione Marche.

«L’obiettivo è quello di promuovere la figura professionale dello psicologo sensibilizzando territorio e cittadinanza, andando contemporaneamente a raggiungere quell’utenza della comunità colpita duramente dalla pandemia ma non adeguatamente ascoltata, - conclude la Presidente Marilungo – rilevando le dinamiche intercorse nelle comunità terapeutiche durante la pandemia e quindi promuovendo l’attività degli psicologi all’interno delle comunità terapeutiche». La mission globale è quindi la promozione del benessere psicologico degli individui, alla luce della concomitanza con la giornata mondiale della salute mentale. In programma anche due eventi che abbracciano l’agenda 2022: per gennaio sono previsti due eventi all’interno del progetto ‘Parola di minore: la psicologia da voce agli operatori e utenti delle comunità’. Per ogni ulteriore informazione o per conoscere le modalità di partecipazione consultare il sito ww.ordinepsicologimarche.it.