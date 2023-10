Yachting e Cruising, la Regione Marche finanzia il corso IFTS per tecnico di impianti

MARCHE - Formare tecnici esperti di cablaggio e installazione di impianti elettronici audio/video per il settore yachting e cruising di lusso o industriale. Questo è l’obiettivo del corso incluso nell’offerta formativa regionale IFTS 2023 che sarà avviato entro la fine dei quest’anno e che è stato presentato questa mattina ad Ancona, nella sala Armatori Ferretti Superyacht, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi, di Paolo Cesana (direttore Fondazione Clerici), di Carmina Pinto (funzionario Ufficio Scolastico Regionale), di Massimo Rocchi (dirigente regionale settore Formazione professionale) e di Maurizio Minossi (presidente Associazione Marche Yachting and Cruising ed AD Videoworks s.p.a).

Il corso, che sarà gratuito, è stato finanziato con 128.000,00 euro di risorse FSE+ 2021-2027, nell’ambito di un avviso che stanzia 2.560.000,00 euro in due anni per la filiera dell’istruzione tecnica superiore. La nautica da diporto rappresenta uno dei settori trainanti dell’ambito meccanica e engineering marchigiani. “La produzione dei cantieri nautici italiani – ha detto Aguzzi - ha dimostrato di poter crescere nonostante la pandemia, raggiungendo i 3,6 miliardi di euro nel 2021, con un contributo crescente da parte delle esportazioni. Nel 2021 l'Italia, con una quota di mercato di circa il 12%, era il secondo Paese per importanza nel settore della nautica da diporto a livello mondiale. Per questo nell’ambito dell’offerta formativa regionale è stato finanziato un corso di formazione professionale di specializzazione, specifico per questo settore, di 800 ore, con esame finale, rivolto a 20-25 candidati giovani e adulti, sia a diplomati che laureandi o laureati, e anche senza titolo di studio ma con esperienze successive all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, finalizzato al rilascio di un titolo di specializzazione EQF4”.

Il corso è stato coprogettato dalla Fondazione Luigi Clerici (ente accreditato per la formazione superiore nelle Marche), dall’Istituto di Istruzione Superiore Laeng Meucci di Osimo Castelfidardo, dall’Università Politecnica delle Marche, da Videoworks SPA. “La coprogettazione e la gestione integrata da parte del mondo accademico, dell’istruzione e della formazione professionale e del mondo del lavoro – ha sottolineato Aguzzi - sono la chiave della buona ricaduta occupazionale dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il 64% degli specializzati occupati a due anni dalla fine del corso, di cui l’80% di questi occupati ad un anno”. “Anche da questo intervento pertanto – ha proseguito Aguzzi - è ragionevole attendersi un ottimo esito occupazionale. Infatti, è prevista, accanto allo stage tradizionale, la possibilità di attivare sin da subito, dall’avvio dell’aula, l’assunzione degli allievi di età inferiore a 25 anni con contratto di apprendistato di 1° livello, consentendo loro di assumere la veste di studenti-lavoratori”. “L’USR Marche – ha dichiarato Carmina Pinto - è particolarmente attento alle progettualità post-diploma che rispondono, come in questo caso specifico del corso IFTS per l’industria nautica marchigiana, a un’esigenza formativa del territorio, con lo scopo di far acquisire le hard skill essenziali per le imprese di riferimento, grazie alla collaborazione tra scuole, università, fondazioni e aziende. Questo in un quadro in cui per sua stessa natura l’USR è aperto alle collaborazioni interistituzionali con la Regione e gli altri enti e soggetti locali, sia sul piano dell’istruzione che su quello della formazione tecnica – professionale”.

“La Fondazione Luigi Clerici – ha affermato Paolo Cesana – è presente in Lombardia da più di 50 anni, in Piemonte e in Sardegna, e oggi anche nelle Marche. ad Ancona. Opera nell’ambito della scuola, dell’istruzione e formazione professionale, nelle politiche del lavoro, nella formazione continua e nell’ambito delle politiche sociali. Siamo orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo del sistema produttivo marchigiano, nell’ambito della formazione superiore in ragione dei fabbisogni delle imprese, favorendo l’inserimento lavorativo dei giovani potendo mettere a disposizione il significativo know-how maturato in tutti questi anni. La nostra Fondazione, infatti, collabora con più di 8000 aziende, è socia di 6 Fondazioni ITS e accoglie ogni anno più di 10.000 utenti nei vari ambiti di attività e ha al suo attivo 360 dipendenti e più di mille collaboratori professionisti nei diversi settori in cui opera”. “Quella delle costruzioni di navi di lusso (yacht e crociera) – ha detto Maurizio Minossi – è una industria molto importante nelle Marche per dimensioni, qualità, visibilità ed export. Questa iniziativa IFTS, nata di concerto tra Regione Marche, Ufficio Scolastico Regionale ed Aziende, può essere vista come un primo passo di arricchimento professionale del territorio per soddisfare le esigenze del settore. Ringraziamo anche la Università Politecnica delle Marche e l’Istituto di Istruzione Superiore Laeng Meucci per l’importante contributo organizzativo e didattico”.

Già in fase progettuale, è stata inoltre manifestata, una forte volontà da parte di importanti aziende di settore di accogliere o come stagisti o come apprendisti i partecipanti all’intervento, per valutarne l’eventuale inserimento occupazionale, una volta terminato il corso (Videoworks SPA, Silent Italia Srl, Furlanetto International Srl, Wider Srl, Advanced Mechanical Solutions, Cantiere delle Marche Srl, Team Italia Marine Srl, Ferretti SPA).