Medicina e psicologia nel paziente malato di cuore: webinar con l'Ordine degli Psicologi

ANCONA - L’Ordine degli Psicologi delle Marche affronta un tema mai toccato prima: la psicologia cardiovascolare. Lo fa con il webinar “Medicina e psicologia nell’assistenza del paziente con patologia cardiovascolare: un approccio integrato” che ha riscosso grande partecipazione ed interesse da parte dei professionisti grazie alla novità portata in campo. “Per la prima volta cardiologia e psicologia dialogano costruttivamente. Come Ordine degli Psicologi da sempre crediamo in un approccio interdisciplinare, per questo riteniamo che sia fondamentale lavorare in sinergia con altre figure professionali per migliorare la qualità della vita dei pazienti, per far sì che il paziente non venga trattato esclusivamente dal punto di vista medico, bensì favorendo il dialogo tra i fattori psicologici, biologici, medici e sociali” spiega lo psicologo e psicoterapeuta Aquilino Calce, referente per l’Ordine degli Psicologi delle Marche per la commissione ‘Commissione Cultura, Formazione e Web’.

Fra i relatori del webinar sulla psico-cardiologia la dottoressa Catia Gaggiotti, psicologa clinica e psicoterapeuta nonché Vicepresidente della ODV Cuore di Velluto, e la dottoressa Elena Falchetti, medico chirurgo specialista in cardiologia. Si definisce psico-cardiologia quel nuovo ramo della psicologia che racchiude tutte quelle tecniche finalizzate ad aiutare un paziente cardiologico a ritrovare il proprio equilibrio. Sulla base delle evidenze scientifiche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la riabilitazione cardiologica come un processo multifattoriale, attivo e dinamico che ha il fine di favorire la stabilità clinica, ridurre le disabilità conseguenti alla malattia e supportare il paziente al mantenimento e alla ripresa di un ruolo attivo nella società con l'obiettivo di ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari.

Sempre nell’ottica dell’interdisciplinarietà, l’Ordine degli Psicologi delle Marche per il prossimo mese ha in programma un webinar che potrebbe registrare sold out: “Il genogramma come strumento grafico per ipotizzare il funzionamento mentale del paziente”. La speciale ospite del prossimo webinar sarà la illustre psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Sorrentino, Fondatrice e Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale Mara Selvini Palazzoli. Il seminario condotto dall’esperta si focalizzerà sull'uso del genogramma compilato dal soggetto come strumento per la rappresentazione del proprio stato mentale. “Alla pari dei test grafici, la stesura del genogramma può dare spunti per individuare alcune problematiche dell'organizzazione personale – spiega il consigliere OPM Aquilino Calce - Attraverso esempi tratti dall'attività didattica e clinica saranno proposti ai colleghi alcune possibilità interpretative che derivano dalla semplice osservazione degli elaborati”. L’appuntamento è per lunedì 17 aprile dalle 15 alle 17. È possibile iscriversi online tramite il portale https://www. ordinepsicologimarche.it/.