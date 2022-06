Genitori si cresce, webinar per il ritorno alla normalità: come usare bene la rete

ANCONA - Il 7 e 8 giugno dalle 17.00 alle 19.00 l’associazione Onlus “La voce dei bambini" di Ancona ha programmato due webinar per parlare, insieme ad esperti del settore tra cui i dottori Alberto Pellai, Maria Grazia Foschino Barbaro, Cinzia Grucci (Presidente del Corecom Marche) e l’avvocata Bianca Verrillo, di relazioni familiari. Tra gli argomenti anche il rinnovato uso della rete e come si può, partendo dall’esperienza pandemica, aiutare i nostri figli e noi stessi a ritornare alla normalità.

«L’esperienza della pandemia infatti ha segnato una profonda ferita nella collettività, influenzando l’esperienza individuale con ripercussioni dal punto di vista psicologico e relazionale. Non meno sono state condizionate da questo evento le dinamiche familiari in particolare agli specifici momenti del ciclo di vita che ognuna di esse si è trovata ad affrontare- si legge in una nota dell’associazione “La voce dei bambini”- c’è chi è riuscito a ricostruire nuovi equilibri e chi invece è entrato in una profonda crisi, registrando difficoltà per se stessi e anche nel sostenere i figli soprattutto con i figli adolescenti. La situazione di chiusura e di permanenza forzata in casa infatti ha colpito gli adolescenti in particolare, privandoli della possibilità di sperimentarsi nell’aggregazione con il gruppo dei pari e ciò può aver accresciuto la distanza emotiva e l’intolleranza reciproca. L’impossibilità di frequentare coetanei può anche aver determinato l’evolversi delle condotte di dipendenza da videogiochi e dalla rete internet, essendo stata internet l’unica risorsa per comunicare. L’uso del mezzo tecnologico è diventato per molti lo strumento elettivo per entrare in contatto col resto del mondo. Un’opportunità che per molti è stata la “salvezza” “ma che per altri è invece stata una trappola e un’esperienza negativa. Si parlerà di tutto questo e soprattutto di cosa è importante conoscere e sapere e di quanto sia importante imparare il coraggio per tornare alla normalità».