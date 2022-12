Parte il corso di webradio per ragazzi: come iscriversi

ANCONA - Dal 28 dicembre inizierà il corso di Webradio rivolto a tutte le ragazze e ragazzi residenti ad Ancona con età compresa tra i 14 e i 19 anni. Saranno 4 incontri di 2 ore ciascuno dalle ore 16 alle ore 18 presso la sede di Melody Makers di Ancona in via Primo Maggio 16. Il link per l'iscrizione è il seguente (https://t.ly/kGSE).