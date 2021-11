Volontariato AIL: data e luogo per il corso ad Ancona

Tre giorni di formazione rivolta a chi desidera divenire volontario e stare vicino ai pazienti ematologici e ai loro familiari. Il corso, ad iscrizione gratuita, nasce per iniziativa della scuola di volontariato nazionale Ail – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma e arriva nel capoluogo per la sezione di Ail Ancona - Macerata. Il 19, 20 e il 21 novembre gli incontri si terranno all’Hotel Europa, quartiere di Torrette, dalle ore 9 alle 17 (è necessario il possesso del Green pass). «La formazione nasce per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato per pazienti ematologici con la giusta serenità e tranquillità, così da prestare il proprio servizio in maniera efficace, secondo quella che è la missioni di Ail», spiegano gli organizzatori. Nelle giornate di formazione si alterneranno gli interventi del presidente di Ail Pietro Leoni e dei volontari esperti che presenteranno l’associazione e introdurranno i servizi svolti. Partecipa anche il personale sanitario della Clinica di ematologia dell’Aou Ospedali Riuniti di Ancona per fornire informazioni sulle principali malattie del sangue e sui percorsi di cura. La psicologa della sezione aiuterà i volontari a conoscere gli aspetti psicologici, relazionali e comunicativi dell’incontro con il paziente ematologico.

Al termine del corso è previsto un tirocinio sul campo accanto ai membri di Ail più esperti. “Prendersi cura dei volontari rendendoli consapevoli, competenti e capaci significa prendersi cura dell’Associazione perché i volontari sono le fondamenta dell’Ail”, ribadiscono gli organizzatori. C’è tempo fino al 16 novembre per iscriversi. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria della sezione Ail Ancona Macerata al numero 071 5964215 o scrivendo ad ailancona@ospedaliriuniti.marche.it.