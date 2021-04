Vaccini, legislazione ed etica: il seminario Aiesil

«Condividere i presupposti giuridici ed etici per migliorare la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte nel percorso vaccinale, ma anche approfondire la disciplina legale in tema di vaccinazioni». E’ lo scopo del corso “Vaccini si, vaccini no – analisi e studio della problematica dal punto di vista prevenzionale”, organizzato dall’Aiesil (Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente). Il seminario si terrà in videoconferenza il 13 aprile dalle 16 alle 18. Il costo per la partecipazione è di 30 euro + iva per non soci, mentre è gratuito per i soci Aiesil. Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 10 persone.

Iscrizioni e informazioni sul sito www.aiesil.it