Il Comune cerca giovani creativi, tirocinio retribuito alla Mole: come partecipare

Grazie a una collaborazione tra Comune e impresa sociale Polo9, due giovani creativi avranno l’opportunità di realizzare un tirocinio formativo retribuito con il Comune di Ancona dedicato alla comunicazione di uno degli spazi culturali più attivi della città: la Mole Vanvitelliana. Il progetto si chiama “YO your opportunity”, è cofinanziato dalla fondazione Cariverona e ha come partner Comune, Fondo Mole e Informagiovani, con molti istituti scolastici. Per partecipare occorre rispondere alla call “I want yo!”, che ricerca e seleziona 2 giovani under 30 anni domiciliati o residenti nella Provincia di Ancona per un periodo di tirocinio formativo retribuito da luglio a dicembre 2021 nel settore comunicazione de La Mole, con tutoraggio di un esperto senior del Comune di Ancona e 20 ore di formazione dell’agenzia Tonidigrigio.

«Abbiamo deciso – afferma l'assessore alla Cultura Paolo Marasca – di investire sulle nuove generazioni, supportandole con il know how di esperti interni ed esterni all'Ente, così da massimizzare questo progetto, che potrà avvalersi dell'apporto innovativo delle giovani generazioni, coniugato con il bagaglio di un'esperienza maturata negli anni in progetti di valorizzazione di uno dei simboli più importanti della cultura anconetana». Nello specifico la call ricerca due figure professionali: un copywriter e social media manager junior e un professionista junior specializzato in grafica e web, entrambi con esperienza minima maturata o in agenzia o come freelance o grazie a tirocini/progetti personali. Le candidature devono pervenire entro le ore 24.00 del 4 luglio a progettoyo@polo9.org . Tutte le info all'indirizzo https://www.youropportunity.info/contest .