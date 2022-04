Workshop fotografico con l'architetto Pasquale Palmieri

Nell'ambito di Terra Sacra in programma alla Mole e in chiusura della manifestazione, l'associazione Il Mascherone-Ancona Foto Festival organizza – da venerdì 6 a domenica 8 maggio – un workshop fotografico con Pasquale Palmieri su “Le esperienze delle spazio: arte, urbanistica e architettura”. Architetto e fotografo, Palmieri è presente con un suo lavoro all'interno della mostra Terra Sacra. Vive e lavora a Benevento, per anni ha raccontato il lavoro di Mimmo Paladino artista conterraneo. Nella fotografia predilige la documentazione, la rappresentazione dello spazio e la documentazione dell'art in progress, in tutte le sue forme, da quelle figurative al cinema, realizzando numerose mostre e lavorando a diverse pubblicazioni.

«Il tema - spiega Palmieri - è la consapevolezza dello spazio attraverso la sorpresa dei luoghi comuni utilizzando uno strumento, la Fotografia, che ti permette di vedere il mondo ogni volta come per la prima volta, rifondando di continuo il rapporto con esso. Il tentativo sarà quello di far perdere lo spazio nella profondità dei territori e delle persone che li abitano fino ad accettarne ogni sfumatura. Tenteremo di comprendere come il cervello di ognuno di noi elabora la rappresentazione del mondo percepito come proiezione significativa della propria realtà. E lo faremo, possibilmente, osservando come l'arte e l'architettura hanno operato cambiamenti delle relazioni spazio-temporali. Tenteremo, come scrisse Italo Calvino nell'annuncio della pubblicazione Narratori delle pianure di Gianni Celati, “un'accettazione interiore del paesaggio quotidiano in ciò che meno sembrerebbe stimolare l'immaginazione». Il workshop è rivolto a chiunque abbia interesse ad approfondire, tramite l'uso della fotografia, la consapevolezza dello spazio attraverso la sopresa dei luoghi comuni. Verrà rilasciato un certificato di partecipazione ad uso di legge.

Attrezzatura richiesta: qualunque macchina fotografica, anche Polaroid.

Iscrizioni: anconafotofestival@gmail.com entro sabato 30 aprile 2022.

modulo e info sulle pagine Facebook Il Mascherone e Ancona Foto Festival.