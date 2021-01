Tecnico di laboratorio biomedico, quali responsabilità? Parte un corso online

La responsabilità professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico alla luce della nuova legge 24/2017 “ Gelli”, dove il professionista stesso non solo è riconosciuto responsabile dell’intero processo analitico ma è colui che può autorizzare il dato analitico mediante firma digitale. Questo comporta che può essere identificato come responsabile dell’analisi oggetto del referto. Proprio questa responsabilità è il tema del webinar formativo online in programma il prossimo sabato 30 gennaio ore 8:30 dal titolo: “Responsabilità e validazione tecnica, rischi e opportunità” organizzato da Promise Group. «L'evento formativo – spiega il responsabile scientifico del convegno la dottoressa Elena Antaldi - si incentrerà sulla responsabilità professionale del TSLB valutandone i rischi e le opportunitá alla luce della legge 24/2017 “Gelli” dove non solo ogni professionista con piena autonomia è responsabile della gestione del processo tecnico ma è colui che con competenze tecnico-specialistiche è capace di validare il dato analitico».

I lavori inizieranno alle ore 9 con l’introduzione di Jacopo Negri, Presidente Ordine TSRM-PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Seguiranno i saluti del dirigente tecnico ASUR Massimo Mazzieri, del dirigente tecnico INRCA Marco Sica, del presidente Nazionale Albo Tecnici Sanitari di Laboratorio Saverio Stanziale e del Presidente dell’Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico Daniela Scarponi.