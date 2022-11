A lezione di comunicazione dal social media strategist di Taffo

ANCONA - Sarà Riccardo Pirrone l’ospite d’eccezione di Confartigianato il 10 novembre alle 18.30 nell’ambito del percorso formativo gratuito “Preparati per competere”, realizzato grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e al contributo della Camera di Commercio delle Marche. Pirrone è CEO dell’agenzia web KiRweb e ha costituito l’Associazione Nazionale dei Social Media Manager. Con il mondo del web lavora da sempre collaborando con moltissime aziende italiane (anche se è principalmente conosciuto come il social media strategist di TAFFO funeral services) e ONG internazionali. Il 10 novembre sarà ospite nell’ambito della lezione su “L’impresa customer-centric: il ruolo del content marketing e dello storytelling”, tenuta dalla professoressa Federica Pascucci. A coordinare il confronto Cristina Miseo, titolare dell’agenzia di marketing “mpm Comunicazione” e componente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato.

«Dopo aver avuto come ospite Federico Faggin, l’inventore del microprocessore e delle tecnologie touchscreen, per noi è un motivo di orgoglio ospitare Riccardo Pirrone e dare la possibilità ai nostri imprenditori di confrontarsi con lui e con la professoressa Pascucci”, dicono Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino. “Il web e la comunicazione digitale oggi sono fondamentali per far crescere un’impresa e metterla in relazione con il mercato locale e globale. Questo è tanto più vero per le nostre micro e piccole imprese che possono farsi conoscere attraverso i canali digitali in modo più economico rispetto alle forme tradizionali. Per usare bene questi strumenti bisogna avere, però, le competenze e le conoscenze giuste e, come Confartigianato, vogliamo aiutare i nostri imprenditori ad acquisirle».

La comunicazione digitale, la creazione e diffusione di contenuti capaci di attrarre il pubblico e avvicinare i potenziali consumatori ad un brand, il come raccontare un prodotto, saranno alcune delle tematiche al centro dell’incontro in programma il 10 novembre nell’Auditorium “Belvederesi” del Centro Direzionale di Confartigianato in via Fioretti 2/a, Ancona. Prenotazioni su https://www.confartigianatoimprese.net/riccardo-pirrone-ospite-di-preparati-per-competere/