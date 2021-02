Analisi del Servizio Protezione e Prevenzione aziendale: parte un seminario targato Aiesil

L’Aiesil (Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente) organizza un seminario online con l’obiettivo di porre l’attenzione sul ruolo del Servizio di Prevenzione e protezione analizzandone le criticità e i punti di forza, in particolare durante questo periodo di pandemia. Il corso, in modalità Virtual Training Room, è destinato a consulenti e tecnici.



Si rilascia:

Attestato AIESiL valido sul territorio Nazionale con rilascio di n. 2 CFP per RSPP, RSPP DL, ASPP, RLS, ingegneri

Costo:

€ 30,00 + iva per i non Soci per i diritti di segreteria

Gratuito per i soci AIESiL ed Iscritti Registro Nazionale degli Esperti

Iscrizione:

La scheda di iscrizione è scaricabile sul suto Aiesil.it. Numero minimo iscritti: 10 - Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 25 febbraio 2021. Info: eventi@aiesil.it