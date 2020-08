Torna il seminario Facciamo31, appuntamento al 16 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il 16 Ottobre, nelle Marche, il più autorevole evento business del Centro Italia: il #Seminario2020 Facciamo31. L’edizione 2020, dal titolo “Da dipendenti a collaboratori”, sarà dedicata alla trasformazione del proprio team da soli esecutori a professionisti efficaci, in grado di generare valore per l’azienda. Saranno 7 i Top Manager internazionali provenienti dalle realtà più competitive al mondo, riuniti per l’occasione per condividere, con gli imprenditori e le aziende presenti, gli strumenti operativi da utilizzare per guidare ed accrescere le performance dei propri collaboratori: risorse fondamentali di ciascuna organizzazione. Lo scorsa edizione del Seminario Facciamo31, aveva visto riuniti a Pesaro, presso l’Hotel Baia Flaminia, un network di oltre 600 imprenditori ed aziende, al fianco dei manager operativi di Coca-Cola, Ferrero, Pirelli, Elica e molti ancora. Quest’anno, il #Seminario2020 si svolgerà in formula mista, per permettere a tutti coloro che non hanno potuto partecipare, di seguire il Corso in diretta-live da remoto. I posti in presenza saranno esclusivamente 250, mentre online potranno partecipare oltre 5.000 aziende. L’evento è totalmente gratuito. Gli imprenditori torneranno al lavoro con una vera e propria “cassetta degli attrezzi”, ricca di strumenti, nozioni e suggerimenti, da poter applicare sin da subito nella propria organizzazione per raggiungere gli obiettivi desiderati. Il #Seminario2020 in presenza, garantirà il rispetto di tutte le norme di sicurezza, imposte dall’emergenza Covid-19. Per riservare il proprio posto: segreteria@facciamo31.it