A scuola di comicità con Katia Follesa: motivazioni e tecniche del "far ridere"

Un workshop per diventare comici. Il corso di Katia Follesa targato "Accademia56" lavorerà sulle motivazioni che portano gli allievi ad avere l’esigenza di far ridere. Verrà esplorato il percorso migliore per ottenere proprio quel risultato.

Le date

Il workshop si terrà nella sede di via Tombesi, 8 nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 11 febbraio 20:00-23:00

Sabato 12 febbraio 10:00-18:00 con 1 ora di pausa pranzo

Domenica 13 febbraio 11:00-13:00 / 14:00-17:00

Venerdì e sabato si lavorerà con Katia Follesa, invece domenica si continuerà il lavoro insieme a Dario Cassini e Gianluca Budin.

Info: 3927704328