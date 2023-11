Salute e sicurezza per chi lavora in ferrovia: evento formativo anche sul treno

ANCONA - La UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento Prevenzione della AST Ancona, diretta dalla dottoressa Sonia Fontana, parteciperà come tutor a un evento formativo in tema di sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione nazionale insieme ad altre Regioni ed Enti, e quello di domani e dopodomani sarà il secondo evento teorico-pratico dopo il primo svoltosi presso la ASL di Bari. Si tratta di una formazione sul campo per acquisire nuove competenze in materia di sicurezza ferroviaria. Il corso è intitolato “Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario”, è organizzato dalla UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PSAL) della AST Ancona con la collaborazione delle società Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, che con le loro articolazioni territoriali hanno messo a disposizione istruttori, impianti, strutture, oltre che competenze tecnico-scientifiche necessarie per analizzare sotto il profilo della prevenzione i rischi tipici del settore ferroviario.

Il corso si terrà presso le sedi RFI e Trenitalia di Ancona: nelle due mattinate si svolgeranno le sessioni plenarie mentre nei pomeriggi i partecipanti si alterneranno nelle sessioni pratiche (visita a cantiere ferroviario, a piazzali e officina, cabina di guida a bordo treno).