Allontanamento del minore con la riforma Cartabia, cosa cambia? Arriva il corso dedicato

Record di iscrizioni all’incontro sul tema “L’allontanamento del minore. Modifiche all’art.403 c.c.”, promosso dalla Scuola di formazione dell'Asp Ambito 9 ed in programma domani mattina (mercoledì 1 giugno).

Oltre 1.000 le persone che si sono iscritte on line. Verrà illustrato come cambia la procedura di allontanamento del minore con l'entrata in vigore della legge di riforma Cartabia in materia di diritto minorile e diritto di famiglia. Un tema che sarà poi arricchito con un focus sul ruolo dell'assistente sociale nei percorsi di supporto ed accompagnamento dei minori e delle loro famiglie e con la presentazione delle linee guida dell'Asp sulla presa in carico dei minori e delle loro famiglie. La registrazione dell’evento verrà resa disponibile sul canale youtube e sul sito istituzionale dell’Asp Ambito 9.