«Pronti, E-commerce, Via!»: successo per la giornata di formazione realizzata da Regione Marche, Camera di Commercio Marche e Amazon

Si è appena concluso l'evento «Pronti, E-commerce, Via!», realizzato in collaborazione tra Regione Marche, Camera di Commercio Marche e Amazon per supportare la digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese del territorio.

La giornata di formazione si è tenuta oggi ad Ancona, presso la Sala Loggia della Camera di Commercio delle Marche. Qui, le aziende partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire la possibilità di iniziare, o potenziare, un percorso di vendita online del proprio business. Imprenditrici e imprenditori interessati hanno compreso anche l’importanza di promuovere il marchio Made in Italy, catalizzatore di interesse e sinonimo di qualità ed eccellenza in tutto il mondo.



A dimostrare l’importanza del canale online per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle realtà marchigiane, anche i nuovi dati emersi dal Report sull’impatto delle PMI che vendono attraverso Amazon: nel 2022, delle oltre 600 PMI marchigiane presenti su Amazon, più del 45% ha esportato i propri prodotti registrando attraverso lo store circa 30 milioni di euro di vendite all’estero. L’iniziativa fa parte del più ampio programma Accelera con Amazon, che ha l’obiettivo di fornire alle imprenditrici e agli imprenditori alle prime armi con il canale digitale le competenze e le nozioni più efficaci per vendere online e per accrescere la visibilità del loro business anche oltre i confini nazionali, e rientra nell’ambito del Protocollo di intesa tra Regione Marche e Amazon, siglato nell’ottobre del 2021. La giornata di oggi è stata anche l’occasione per alcune PMI del territorio di raccontare la propria storia aziendale e la propria esperienza con il canale digitale: tra queste, la marchigiana Omada Design e l’abruzzese Divani. Store.



“La nostra è un’azienda familiare con alle spalle più di 40 anni d’esperienza nella produzione e vendita di articoli casalinghi in plastica.” Ha raccontato Alessio Adamo, titolare di Adamo srl - azienda proprietaria del marchio Omada Design, situata in provincia di Ancona, a Castelfidardo. “Essere qui oggi come esempio di impresa che ha saputo coniugare un’anima tradizionale a una forte passione per l’innovazione mi riempie di orgoglio. Nel 2016 ho intravisto nel commercio online la strada per il futuro: approdare su Amazon, insieme al miglioramento del nostro sito e-commerce proprietario, ha infatti determinato un incremento a doppia cifra del nostro fatturato, con un export che rappresenta oggi circa il 50% delle vendite totali. Questi traguardi non sono stati raggiunti nell’immediato, ma sono il frutto di un percorso di ‘sensibilizzazione’ al digitale. Per questo, ciò che consiglio alle realtà qui presenti è di investire nella propria formazione. Vendere online richiede competenze, tempo e risorse. Un approccio consapevole, associato a una vendita multicanale, ci ha permesso di raggiungere tutte le zone del mondo, dall’Europa agli Stati Uniti”.



“Era il 2019 quando, insieme a mio fratello Loris, abbiamo rivoluzionato il business di famiglia, decidendo di aprirci al commercio digitale.” Ha dichiarato Divani.Store , azienda abruzzese con oltre 40 anni di esperienza nella produzione e nella vendita di divani Made in Italy. “Oggi da Corropoli, in provincia di Teramo, i nostri prodotti superano i confini nazionali, raggiungendo i clienti di tutta Italia, Francia, Germania e Spagna. La vetrina Made in Italy di Amazon si è rivelata un vero e proprio biglietto da visita, un garante di qualità ed eccellenza. Spero che il racconto della nostra personale esperienza di vendita online, come la scelta di approdare su Amazon, sia uno stimolo per le tante imprese a conduzione familiare che, ancora oggi, vedono l’online come un pericolo per il tradizionale canale di vendita fisico”.