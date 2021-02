Formazione psicologica nella Guardia di Finanza, l’Ordine incontra i vertici militari

Ha avuto luogo ieri l’ incontro fra l'Ordine degli Psicologi delle Marche e la Guardia di Finanza regionale, voluto per proseguire il coordinamento per la formazione del personale militare. Per l'Ordine degli Psicologi delle Marche, oltre alla presidentessa Katia Marilungo, è stato presente Alessandro Suardi, psicologo coordinatore della tutela e della promozione della professione.

Presenti anche il comandante regionale Fabrizio Toscano, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Paolo Papetti, il Capo Ufficio Personale del Comando Regionale Barbara Mascetra ed il Capo Sezione Supporto del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, psicologa Anna Razzano.