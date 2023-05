Pianificare per raggiungere la vision aziendale: il corso formativo di Facciamo31

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Pianificare significa dedicare tempo prezioso per definire cosa si vuole raggiungere (ovvero gli obiettivi prioritari per l’organizzazione), come li si vuole raggiungere (cioè attraverso quali strumenti e strategie) ed entro quando (definendo quindi scadenze chiare che scandiscano l’impegno di ciascuno). Dotarsi una una solida pianificazione strategica è l’unico modo per passare dai sogni alla realizzazione della Vision aziendale. Questo il tema che verrà approfondito al prossimo corso formativo-operativo di Facciamo31, dal titolo “Pianificazione aziendale e Project Management”, che si terrà venerdì 19 maggio, presso la sede centrale della Lega del Filo d’Oro ad Osimo (AN). Come moderatrice della sessione, la Dott.ssa Vittoria Verdenelli, Co-fondatrice e Consulente direzionale di Facciamo31, si farà portatrice dei dubbi e delle curiosità della platea, dialogando con gli speaker sul palco. Ospiti dell’evento il Dr. Andrea Gallozzi (Finance Vice President di American Express) introdurrà al tema della pianificazione strategica, mostrando come realizzarla nella maniera più efficace ed illustrandone l’enorme utilità nella gestione del proprio business; l’Ing. Giuseppe Molisso (Executive Project Director di Hitachi Rail STS) condividerà le metodologie del Project Management che, se seguite, premettono di raggiungere i risultati prefissati nel rispetto di tempi, qualità e budget stabiliti; la Dott.ssa Deborah Care (Chief Human Resources Officer di Elica), attraverso il caso aziendale che ha avuto modo di seguire in prima persona, mostrerà come gestire concretamente la messa a terra della pianificazione aziendale, affrontando difficoltà ed imprevisti. Durante l’evento si avrà la preziosa opportunità di interagire direttamente con gli speaker, i quali saranno a disposizione per rispondere alle domande degli imprenditori e dei collaboratori presenti in sala; inoltre, nel corso del pomeriggio verrà proposta un’esercitazione di gruppo, che vedrà tutta la platea coinvolta nel completare le fasi principali di un progetto utilizzando i principali strumenti di Project Management, guidati dall’Ing. Molisso. In linea con il tratto distintivo dei corsi di Facciamo31, ossia la marcata operatività e concretezza delle nozioni proposte, i partecipanti si porteranno poi a casa un manuale operativo ricco di approfondimenti ed esercitazioni pratiche da poter svolgere una volta tornati in azienda.