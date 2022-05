A scuola di genitorialità con i corsi del Comune, tornano gli incontri per mamma e papà

SENIGALLIA - Nuovo appuntamento mercoledì 18 maggio alle 17.30 per “Per-Corsi verso una genitorialità sufficientemente buona”, la serie di incontri voluti dall’Amministrazione Comunale per la condivisione di una cultura della genitorialità.L'incontro verrà trasmesso esclusivamente in streaming,all'interno della piattaforma https://senigallia.halleymedia.com : eventuali domande da remoto potranno essere inviate all’indirizzo educazione.formazione@comune.senigallia.an.it.

Protagonista del prossimo incontro sarà la dottoressa Sonia del Savio, che affronterà il tema dei comportamenti positivi da assumere da parte di genitori ed insegnanti nelle situazioni di difficoltà nell'educare: “Un lavoro comune per recuperare il senso dell’educare”. Il progetto “Per-Corsi verso una genitorialità sufficientemente buona” vede in tutto oltre 10 appuntamenti su temi importanti come la genitorialità, il concetto di limite e le regole, l’emotività, la gestione del litigio, ma anche l’uso dei social, l’approccio alla diversità e il ruolo dello sport.

Dopo quello di mercoledì 18 maggio, i prossimi appuntamenti riprenderanno con il mese di ottobre. E’ possibile rivedere la registrazione di tutti i precedenti incontri all’interno della piattaforma https://senigallia.civicam.it – sezione Eventi – “Per-Corsi verso una genitorialità sufficientemente buona”.