La paura nella professione medico-legale: corso per analizzarla e affrontarla

CORINALDO - Convegno medico-legale “La Paura” da oggi e fino al 22 aprile al Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo. Si tratta dell'edizione 2023 dell’ormai consueto appuntamento che offre agli specialisti di medicina legale, e non solo, la possibilità di confrontarsi con alcuni dei principali temi della contemporaneità attraverso modalità di comunicazione e di organizzazione creative e inedite.

“Si è scelto come argomento che attraversa tutti i lavori la ‘Paura’ nella società e, quindi, inevitabilmente anche nella nostra professione: dalla responsabilità sanitaria, ai rapporti con i colleghi e con le altre parti, con i committenti, alle preoccupazioni per l’effetto delle valutazioni, alle scelte difensivistiche”, spiega il professore Mariano Cingolani, ordinario di medicina legale dell’Università di Macerata e Presidente dell’AMAMEL (Associazione Marchigiana di Medicina Legale) per introdurre i tre giorni di lavori che si terranno. L’evento, patrocinato da SIMLA, avrà, tra i relatori anche il dott. Franco Marozzi, vicepresidente e responsabile della comunicazione della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche.