La patente nautica si prende online: via al corso teorico e pratico

Il Sailing Park in collaborazione con il Club Nautico Senigallia sta organizzando un corso di patente nautica on line accessibili a tutti. Il corso, che inizierà il 1 Dicembre, è aperto a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della nautica e della navigazione e a chi desidera ottenere la patente per condurre tutte le imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza. Al termine del corso si potrà conseguire l’esame per ottenere il brevetto di guida di barche a vela e/o motore entro e oltre le acque nazionali, ovvero, entro e oltre le 12 miglia dalla costa; inoltre, questa patente permette la guida di moto d’acqua ed è un requisito necessario per lo svolgimento dello sci nautico.

Il corso è composto da una parte teorica e da una pratica: la prima parlerà maggiormente di navigazione, sicurezza in mare e a bordo, normative e carteggio; la seconda sarà sul campo, a bordo di diverse imbarcazioni a seconda del tipo di esame scelto. L’idea è quella di svolgere le lezioni teoriche previste (circa 24) interamente on line per dare la possibilità a tutti di usufruirne comodamente e in piena sicurezza. Questa modalità consente anche a chi non risiede in zona di partecipare al corso ed eventualmente sostenere l'esame nella Capitaneria di Porto più vicina. Per presentare il corso e rispondere a tutte le domande, giovedì 26 Novembre è prevista una serata introduttiva on line alla quale potranno partecipare tutti gli interessati richiedendo il link di accesso agli organizzatori. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito sailingpark.com/patente-nautica o contattando Federico Leardini 347 127 9634.