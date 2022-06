Il lavoro dopo la pandemia, i rischi e le opportunità: convegno e crediti formativi

CAMERANO - 'Il lavoro dopo la pandemia - Rischi e opportunità'. Il convegno promosso dall’Ordine degli psicologi delle Marche e dall'Irdine dei consulenti del lavoro si terrà venerdì p.v. presso Villa Gens Camuria a Camerano a partire dalle ore 9.

La conferenza è organizzata dall'Ordine dei consulenti del lavoro e prevede la partecipazione della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche. L’evento è gratuito per i Consulenti del lavoro, per i loro praticanti e collaboratori e valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del lavoro con 4 crediti.