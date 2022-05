“Progress in nutrizione clinica”, a Numana formazione e aggiornamento per gli specialisti

Numana sarà sede, dal 25 al 27 maggio, del 21° Corso Nazionale “Progress in nutrizione clinica”, un momento di aggiornamento e di confronto tra gli specialisti della nutrizione, organizzato dal Professor Albano Nicolai e dalla Dottoressa Marina Taus degli Ospedali Riuniti di Ancona in collaborazione con il Comune di Numana.

L'evento, che si svolgerà presso il Cinema Arena Italia, ospiterà circa 300 partecipanti con la presenza delle massime autorità nazionali nell’ambito della nutrizione, che si ritroveranno per discutere e confrontarsi. Al centro del corso ci saranno tematiche di strettissima attualità come obesità e controllo della fame, diete chetogeniche, malnutrizione nel paziente oncologico, geriatrico e neurologico, patologie intestinali come la sindrome dell’intestino corto e MICI. Ogni sessione prevederà dei momenti di confronto e di scambio di esperienze, per discutere di dati e linee guida cliniche e gestionali con l'obiettivo di arrivare a delle best practices condivise. «Sono molto orgoglioso di ospitare un evento di questa rilevanza - commenta il Sindaco Tombolini - Numana si sta proponendo sul palcoscenico nazionale in maniera notevole anche attraverso manifestazioni di questo tipo, che rappresentano occasioni importanti per far conoscere ai medici e professionisti coinvolti un ambiente stimolante, grazie alle sue bellezze e al patrimonio artistico e naturale che tutti i partecipanti avranno modo di conoscere da vicino».