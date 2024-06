Marche Innovation Hub: al via il corso "Nuove Tecnologie per la Produzione"

ANCONA - Conoscere a fondo per poter governare al meglio l'impatto dell'Intelligenza Artificiale (AI) nella propria azienda. È questo l'obiettivo del progetto Edih4Marche, il polo regionale per la trasformazione digitale, che coordina l'ecosistema della Regione Marche con l'obiettivo di mettere a sistema gli attori del trasferimento tecnologico e facilitare l'adozione di tecnologie digitali da parte delle imprese del territorio.

Tra le attività previste ci sono anche corsi di formazione base ed executive, che verranno erogati dai singoli membri di Edih4M. Tra questi, Marche Innovation Hub, il digital innovation hub promosso da CNA Marche, CNA Ancona e Compagnia delle Opere Marche Sud, lancia il percorso "Nuove Tecnologie per la Produzione". Il corso mira a fornire una panoramica sulle nuove tecnologie applicate al mondo della produzione industriale, tra le quali l'Intelligenza Artificiale e la Robotica.

Secondo una recente ricerca Deloitte, il 59% delle imprese italiane utilizza già oggi soluzioni di AI, mentre il 41% non ne ha mai fatto alcun uso. Nonostante i benefici, l'adozione dell'AI è ancora frenata da alcune barriere, tra cui proprio la “Mancanza di conoscenze e competenze tecniche (40%)” oltre che la “Incompatibilità tecnologica con i sistemi aziendali esistenti (37%) e le “Limitate risorse finanziarie (31%)”. Il corso "Nuove Tecnologie per la Produzione" organizzato da Edih4Marche, si terrà presso Campetella Robotic Center a Montecassiano (MC), centro di eccellenza per la costruzione di robot industriali e sarà strutturato in 3 moduli: I docenti del corso sono Emanuele Frontoni, Presidente Cdo Marche Sud e professore ordinario di Informatica all'Università di Macerata; Massimiliano Di Paolo, Direttore Cdo Marche Sud I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria tramite la piattaforma edih4marche.eu. Per informazioni: Lucia Trenta - Project Manager di MIH, Email - info@marcheinnovationhub.eu - 348-3178563