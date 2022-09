"Bibliopride 2022", letture in lingua madre per i bambini:

In occasione del Bibliopride 2022, undicesima settimana nazionale delle Biblioteche, che quest’anno l’Associazione Italiana Biblioteche ha voluto dedicare al progetto “Mamma Lingua”, la Biblioteca “Benincasa” di Ancona e la Biblioteca Ragazzi “A. Novelli” in collaborazione con i Servizi educativi del Comune di Ancona e con “Coop Alleanza 3.0” hanno organizzato 3 appuntamenti di letture in lingua madre aperti alle famiglie di Ancona con bambini e bambine fino a 6 anni di età.

Il programma

Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma: oggi, martedì 27 settembre alle ore 17:00 nel Giardino dei nidi comunali “Isola di Elinor e Pollicino” (via C. Colombo presso ex Crass); giovedì 29 settembre alle ore 17:00 presso il Giardino dei nidi comunali “Scarabocchio e Arcobaleno” (via Pesaro) e infine sabato 1° ottobre alle ore 10:00: Piazzetta Coop Alleanza 3.0 “Cinci” (Via Giordano Bruno). Agli appuntamenti saranno presenti i mediatori culturali dell’Associazione Senza Confini e i Volontari Nati per Leggere Ancona, che presenteranno i punti salienti del manifesto Mamma Lingua ed effettueranno letture in varie lingue. Il progetto nazionale “Mamma lingua Storie per tutti nessuno escluso” si rivolge alle famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni appartenenti alle più numerose comunità straniere del nostro paese, con il presupposto che “il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse lingue d’origine e delle diverse situazioni di bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano, i percorsi educativi dei bambini e una migliore integrazione delle famiglie straniere”. A supporto di una maggiore diffusione è stato individuato un presidio per ogni territorio regionale, i cui operatori sono stati formati per trasmettere le finalità del progetto.

La Biblioteca “Benincasa” di Ancona è ente capofila per la Regione Marche. Tutti i presìdi sono stati dotati della valigia Mamma Lingua contenente i libri selezionati tra la migliore letteratura per bambine e bambini nelle lingue ufficiali del progetto, che si possono visionare sul sito www.mammalingua.it. La “Benincasa” ha avviato le prime attività del progetto nell’autunno 2021 in collaborazione con le scuole e col supporto di mediatori culturali, organizzando degli appuntamenti in lingua madre rivolti alle famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni, appartenenti alle comunità straniere più diffuse nel territorio (bengalese, rumena, albanese, araba). Per presentare e approfondire il progetto il 28 novembre 2021 si è tenuta una giornata di studio in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Marche presso il Teatro Sperimentale Lirio Arena.