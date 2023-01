Lega del Filo d'Oro, come diventare volontario per aiutare i sordociechi: formazione e affiancamento

OSIMO - Dal 2 febbraio riparte ad Osimo il corso base di formazione per i nuovi volontari della Lega del Filo d'Oro: una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Il corso base per i nuovi volontari del Centro Nazionale di Osimo si articolerà in una serie di lezioni teoriche online e in presenza, tenute da professionisti della Fondazione, e attraverso attività pratiche con gli utenti della "Lega”, in cui si affiancheranno volontari già esperti e operatori. Gli appuntamenti online si terranno rispettivamente: giovedì 2 e 9 febbraio dalle 18:00 alle 20:00 e sabato 4 e 11 febbraio, dalle 9:00 alle 12:00. Gli appuntamenti in presenza, invece, si terranno sabato 18 febbraio, dalle 9:00 alle 13:00 e sabato 25 febbraio, dalle 9:00 alle 16:00. Le sedi e le date dei due incontri in presenza verranno confermate all'inizio del corso. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.legadelfilodoro.it. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio 2023 e si potrà aderire chiamando allo 071/7245304 o al 338/7803093, oppure scrivendo un'e-mail di richiesta all'indirizzo volontariato. osimo@legadelfilodoro.it