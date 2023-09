Tirocini formativi per under 35 ad Ancona, dallo sport alla ristorazione passando per le aziende: ecco dove

ANCONA - Tirocini in azienda e progetti per l’inclusione sociale e lavorativa per giovani e per persone socialmente svantaggiate, continuano le attività dell’impresa sociale Polo9 per il rafforzamento della rete sociale e relazionale del territorio. Le nuove opportunità nascono grazie a “Progetto Sistema, la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile”, promosso dal Comune di Ancona, in rete con Parco del Conero, Cnr Irbim di Ancona, CSV Marche, Polo9, Hort, Casa delle Culture Ancona - il Pungitopo, Scholanova di Varano e Sineglossa, con il contributo di Fondazione Cariverona.

Nell’ambito delle azioni rivolte alla dimensione del lavoro che Sistema sostiene, Polo9 fino a questo momento ha promosso e realizzato sei tirocini retribuiti della durata di sei mesi per under 35 nel territorio di Ancona, così da creare nuove possibilità d’inclusione sociale per i più giovani. Nello specifico, sono stati inseriti un cuoco al Polo d'Infanzia Cristo Re Ancona e una cuoca al Fortino Napoleonico di Portonovo, un aiuto segreteria presso la Fna di Ancona, un grafico nell’azienda Non solo Stampa, un aiuto allenatore per i bambini al CUS Ancona e un pizzaiolo a La Botte Ancona Ristorante Pizzeria. Per l’azione “Nessuno escluso”, rivolta a chi è a rischio marginalità sociale, sono cinque invece le persone coinvolte in laboratori d’orientamento, che prevedono nella fase finale l'attivazione di veri e propri tirocini d’inserimento lavorativo.

Tirocini e progetti per l’inclusione sociale e lavorativa sono il frutto dell’esperienza di Polo9 che da anni collabora con più di 250 aziende del territorio. La cooperativa ha attivato questi nuovi percorsi insieme ad altre realtà del privato sociale come Coos Marche, Oikos, L'Imprevisto, Labirinto e i Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche di Ancona, Senigallia e Pesaro.

Spiega Elia Salvucci, referente orientamento, formazione e lavoro Polo9. “Fra gli obiettivi del progetto, c’è quello di rafforzare l’ecosistema relazionale del territorio con nuove possibilità per i più giovani d’integrarsi nel tessuto sociale, a partire dal lavoro. Un campo d’intervento che fa sinergia con la dimensione ambientale di Sistema, che mira alla valorizzazione dell’area di Ancona e del Conero, nel segno della cura per la comunità e della natura”.