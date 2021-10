Addetto alla vendita nei Med Store: corso di formazione gratuito

Manpower Academy in partnership con Med Store Apple Premium Reseller, organizza un percorso formativo completamente gratuito per formare assistenti alla vendita da inserire nei punti vendita per far fronte al picco natalizio - lancio nuovi prodotti. Le persone che accederanno al corso avranno l'opportunità di apprendere, grazie a lezioni e interazioni con un team dedicato, tutto ciò che c'è da sapere sull'ecosistema tecnologico apple prenderanno parte ad un percorso formativo strutturato che ha l'obiettivo di far apprendere le nozioni necessarie per sviluppare le competenze utili a svolgere la mansione di Assistente alla vendita. Il corso inizierà il 3 novembre 2021 e si articolerà in 2 settimane (80 ore di frequenza). Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche, e la formazione sarà erogata in modalità e-learning oltre che presso i Punti Vendita di riferimento. I punti vendita nelle Marche sono quelli di: Civitanova Marche, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Fano,

Date e orari

Il corso inizierà il 3 novembre 2021 e si articolerà in 2 settimane (80 ore di frequenza). Previste lezioni teoriche e pratiche, la formazione sarà erogata in modalità e-learning oltre che presso i Punti Vendita di riferimento.

Orario corso: full time dal lunedì al venerdì

Gli addetti vendita si occuperanno dell'accoglienza clienti, dovranno quindi essere solari ed empatici. I team che lavorano nei Med Store sono affiatati, è importante quindi saper lavorare in squadra ed essere estroversi e precisi. Durante il periodo natalizio l'affluenza all'interno dei punti vendita aumenta considerevolmente, necessario quindi saper gestire la pressione. L'ammissione al corso è sottoposta alla verifica dei requisiti, che avverrà durante l'iter selettivo. Il corso è rivolto a disoccupati ed offre concrete possibilità di inserimento in azienda con orari part time e full time.