"Giovani capitani coraggiosi", Gaia Segattini (Knotwear) e Jacopo Sebastio (Velasca) all'evento di CNA

ANCONA - “Giovani capitani coraggiosi” è il nuovo programma di formazione, networking e crescita personale pensato dai giovani imprenditori per gli stessi colleghi. Tre eventi formativi che spazieranno su alcuni dei principali aspetti del fare impresa oggi: social network, comunicazione interpersonale, vendita digitale. Appuntamento il 7 ottobre nella sede CNA Ancona, via Umani 1A.

«Nonostante il durissimo periodo che la nostra classe imprenditoriale sta passando oramai da qualche anno a questa parte, rimane viva la voglia di imparare e di migliorarsi- commenta Roberto Grilli, presidente dei Giovani Imprenditori CNA - siamo arrivati alla conclusione degli incontri formativi promossi dal Gruppo giovani imprenditori di Cna Ancona con estrema soddisfazione; sia per l'alta partecipazione avuta che per aver portato sul nostro territorio personaggi di spicco della scena nazionale come Giacomo Sintini e Luca La Mesa, giusto per citarne alcuni. Ringrazio tutti i ragazzi della presidenza che si sono impegnati per la realizzazione degli incontri e non da meno la Cna Ancona per il supporto dato; messaggio chiaro della stessa sull'importanza della formazione e sull'investire sui giovani del territorio». Speaker degli eventi saranno Gaia Segattini e Jacopo Sebastio.

Gaia Segattini

Fashion designer, blogger e consulente, dal 2007 ha cominciato a scrivere di nuovo artigianato e creatività indipendente sui portali delle edizioni Condè Nast ed ora nel suo blog Vendettauncinetta.com. Considerata un punto di riferimento per la nuova scena artigiana italiana, è autrice di due manuali per Gribaudo Editore ed art director della manifestazione Weekendoit, incentrata sulla condivisione delle tecniche manuali e lo sviluppo della microimprenditorialità . Ha collaborato con interventi creativi per diversi brand, ed è consulente su prodotto e comunicazione di prodotto per artigiani e PMI.

Jacopo Sebastio

Jacopo Sebastio è cofondatore e CEO di Velasca da marzo 2013. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 2006, sviluppa la propria carriera in Deloitte ed Unicredit, dove matura una significativa esperienza nelle aree di consulenza manageriale, debt advisory e debt restructuring. Nel 2013 fonda Velasca, marchio italiano di calzature artigianali con un modello direct-to-consumer ed una distribuzione omnicanale. Attualmente ricopre la carica di CEO in Velasca