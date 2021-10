Diventare comici, all'Accademia 56 l'insegnante è Gioele Dix

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre Gioele Dix sarà l’insegnante d’eccezione del corso “Diventare comici – scuola di comicità” diretto da Dario Cassini che si svolge presso l’Accademia56, la scuola di alta formazione di arti sceniche di Ancona. L’attore, autore e regista milanese “salirà in cattedra” per un workshop su come scrivere un monologo comico. Domenica 24 ottobre il workshop proseguirà sotto la guida di Dario Cassini e Gianluca Budini.

Sabato 23 ottobre alle 21.00, invece, sul palco del teatro Panettone di Ancona, spazio allo spettacolo di improvvisazione teatrale realizzato dagli allievi della scuola di comicità che portano in scena i monologhi nati durante le tante ore di lezione. A seguire, one-man show di Dario Cassini e la partecipazione straordinaria di Gioele Dix.