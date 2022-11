Focus ed execution: le abitudini mentali per pianificare le priorità 2023 al corso formativo Facciamo31

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Un’organizzazione correttamente orientata verso le reali priorità si compone di persone che allenano con costanza gli habitus della focalizzazione, per identificare ciò che è davvero importante per il raggiungimento degli obiettivi, e dell’esecuzione, per attuare i passi operativi utili al loro raggiungimento. Ultima data del percorso formativo 2022 di Facciamo31, venerdì 2 dicembre la sede dell’azienda Garofoli di Castelfidardo ospiterà una sessione formativa particolarmente utile a fine anno per pianificare al meglio gli obiettivi dell’anno successivo. A guidare i partecipanti nell’apprendimento di nozioni efficaci e nell’applicazione di strumenti che hanno già dimostrato di funzionare, la Dott.ssa Vittoria Verdenelli, Consulente e Formatrice Senior con all’attivo centinaia di interventi formativi e consulenziali presso organizzazioni di ogni ordine e grado. A condividere il palco con lei un ospite speciale, il Professor Stefano Cappa, neurologo e neuroscienziato cognitivo, Direttore del Dementia Research Center presso l'Istituto Nazionale Neurologico. Il suo intervento si concentrerà sul funzionamento della memoria nell’uomo, per aiutare imprenditori e responsabili a comprendere come aiutare i propri collaboratori ad apprendere in maniera più efficace attraverso metodi scientificamente fondati. Il professore proporrà anche brevi esercizi e test in aula per permettere alla platea di sperimentare su di sé l’efficacia delle nozioni proposte e l’utilità delle metodologie consigliate per sostenere e migliorare la prestazione delle persone. Allenare costantemente le abitudini mentali del focus e dell’execution permette dunque di chiarire la visione che dà senso e valore a ciò che ognuno fa all’interno dell’azienda per impegnarsi quotidianamente nella sua realizzazione. Questo permetterà di disperdere meno energie e ridurre le perdite di tempo, aumentando invece le possibilità di raggiungere gli obiettivi strategici, la soddisfazione ed il guadagno personali ed aziendali.