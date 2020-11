DAD, l’Alta Formazione d’Impresa Facciamo31 online al fianco delle imprese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ancona (AN) - Il 20 novembre 2020 la Scuola di Alta Formazione d’Impresa Facciamo31 ha tenuto online l’esclusivo evento formativo intitolato “Data Analytics - Leggere il mercato ed orientare le mosse di marketing più efficaci”. Trasmesso interamente in streaming e ospitato per l’occasione nell’elegante showroom Garofoli Group, prestigiosa eccellenza internazionale partner Facciamo31, l’evento ha ospitato Top Manager speaker, come l’ing. Giuseppe Sindoni (Direttore Gestione e Integrazione Dati del Comune di Milano), il Dr. Vincenzo Riili (Chief Marketing Officer di Google Italia), Gianni Cuozzo (Amministratore Delegato di Exein), il Dr. Antonio Anastasi (Head of Data Office di Engie).

I docenti hanno spiegato il loro approccio alla raccolta e gestione dei dati digitali, e perché questo rivesta una fondamentale importanza per tutte le aziende che oggi vogliono muoversi con efficacia sul mercato nazionale e globale. L’evento è stato seguito in diretta da una platea virtuale di imprenditori, manager e aziende, che ha interagito in diretta, con domande e spunti utili a confrontarsi con i docenti. “Specialmente in questa situazione complessa”, afferma la Dr.ssa Vittoria Verdenelli (Conference Activities Director Facciamo31 ), “ le aziende hanno bisogno di adottare soluzioni innovative e concrete, per incrementare la propria efficacia operativa. Per questo, il ruolo della formazione d’impresa è più centrale che mai”.