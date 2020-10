Imparare a fare impresa, a scuola da top manager e sommergibilisti

Dal direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Rossini ai Top Manager di Lamborghini, di Foot Locker, degli spumanti Ferrari e di Itt. inc., passando per i vertici di Illimity, la nuova banca fondata dall’ex ministro Passera, fino ad arrivare a due ufficiali di punta della Marina Militare Italiana. Il 16 ottobre prossimo l’hotel Finis Africae di Senigallia ospiterà l’edizione 2020 del Seminario annuale di Facciamo31, Scuola di Impresa marchigiana specializzata nell’Alta Formazione per aziende e imprenditori. La convention non riuscirà a metter insieme, causa Covid, le 600 imprese che lo scorso anno si diedero appuntamento a Pesaro, tuttavia, per garantire il necessario distanziamento sociale sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social di Facciamo31.

Ben 9 gli speaker sul palco, tra Top Manager e personaggi di spicco del mondo dell’imprenditoria e della cultura, provenienti da realtà di primo piano a livello internazionale. Il titolo del Seminario sarà: “Da dipendenti a collaboratori” e servirà ad affrontare la crescita del collaboratore all’interno di un’organizzazione, prestando attenzione alla sua evoluzione, da solo esecutore a professionista ad alto valore aggiunto, capace di generare valore per l’azienda stessa, in termini economici e di prestigio. Selezionati da Facciamo31, gli speaker del Seminario2020 saranno: il Dr. Marco Russomando, manager responsabile delle Risorse Umane di Illimity la nuova banca fondata nel 2018 dall'ex ministro Corrado Passera e nominata “Best Place To Work” 2019, il Dr. Umberto Tossini, Chief Human Capital e Organization Officer e membro del board di Automobili Lamborghini, la Dott.ssa Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova e tra le massime esperte di psicologia dell’apprendimento, il Dr. Simone Masé, General Manager di Ferrari F.lli Lunelli, realtà produttrice di spumante a livello mondiale, la Dott.ssa Luisa Romesi, Vice Presidente Customer Experience Sales e Connectivity di Foot Locker Europe, Daniele Agiman, direttore artistico e principale dell'Orchestra sinfonica Gioacchino Rossini, il Dr. Nicola Parrini, Vice Presidente Risorse Umane motion technologies in ITT inc. e infine due capitani sommergibilisti della Marina Militare italiana, il Comandante Busonero ed il Comandante Minuto. Saranno loro a fornire alle imprese presenti e collegate, gli strumenti operativi fondamentali per far aumentare le prestazioni del proprio team e per raggiungere un livello competitivo superiore, presupposto ormai indispensabile in un mercato altamente concorrenziale come quello di oggi.

Come afferma il Dr. Lorenzo Braconi, Ceo e Founder di Facciamo31, tra i consulenti di direzione aziendale più richiesti in Italia: «La competitività di un’organizzazione oggi si fonda sulla capacità di pensare, significare, prevedere e discernere, prima ancora di iniziare fare».