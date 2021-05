Pianificare e agire in anticipo, un corso di "Efficacia Operativa" per le aziende

Pianificare azioni per agire in anticipo, saper gestire eventuali imprevisti e prevedere possibili cambiamenti sono attività essenziali per ciascuna organizzazione, di ogni ordine e grado. Una lezione che le imprese hanno dovuto apprendere nel corso di quest'ultimo anno. Le aziende italiane si stanno spingendo sempre di più verso il Time Management by Objectives, perché, dopo un periodo come quello attuale, hanno bisogno di raggiungere risultati consistenti e di superare gli imprevisti, come quelli del Covid19, attraverso una pianificazione chiara, vantaggiosa e capace di gestire il cambiamento. Proprio su questa tematica la scuola d’Impresa Facciamo31, il 21 maggio, presenterà in diretta streaming il corso Efficacia Operativa.

Il corso “Time Management” è centrato sull'importanza del tempo e su come la sua gestione in azienda incida fortemente sul fatturato prodotto. La gestione del tempo è un tema molto comune e molto comuni sono anche frasi come “se avessi più tempo” “se avessi meno cose da gestire” “se lavorassimo in maniera più organizzata”, segnali d’allarme che si traducono in: disorganizzazione. Il tema verrà approfondito dalla dottoressa Vittoria Verdenelli, Co-founder e consulente Facciamo31. Durante il corso si potrà interagire, mediante esercitazioni pratiche e quiz pedagogicamente costruiti, e ascoltare l’intervista a Lorenzo Braconi, Ad della Società Facciamo31e fondatore del metodo Efficacia Operativa.