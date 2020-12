Visione strategica e posizionamento sul mercato: un workshop per rilanciare le aziende

La pandemia sta mettendo in seria difficoltà le aziende italiane: durante il periodo estivo del 2020 quasi 6 imprese su 10 hanno dichiarato problemi di liquidità, la seconda ondata autunnale di lockdown locali si sta dimostrando ancora più impegnativa da fronteggiare per il tessuto economico ed imprenditoriale. «La pandemia ha evidenziato molte delle lacune già presenti nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ha chiarito alcuni punti fondamentali su cui le aziende devono focalizzare il proprio business, ora come sempre» dice Vittoria Verdenelli (Conference Activities Director Facciamo31). «In questo contesto di incertezze e potenziale confusione è fondamentale per le imprese poter sviluppare una visione strategica chiara, decisa, efficace- continua- implementare da subito una progettualità futura, proiettare l'azienda verso il contesto post-epidemico, per anticiparlo e non trovarsi sorprese e disarmate nel mercato di domani».

Il prossimo evento Workshop Facciamo31 del 4 dicembre 2020 sarà sul tema della Vision e del posizionamento di mercato. L'evento vedrà la partecipazione di docenti e speaker d'eccellenza, come Maurizio Ferri (Global Strategic Marketing Finance Director di Campari), Marco Nocivelli (Presidente e Amministratore Delegato di Epta), Michele Grazioli (Amministratore Delegato di Vedrai Spa) ed Elena Pattini (Psicologa e Psicoterapeuta nonché collaboratrice del professor Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale).