A scuola di educazione finanziaria con l'Aief

Anche Falconara, quest’anno, partecipa al ‘Mese dell’educazione finanziaria’ che in tutta Italia si celebra dal primo al 31 ottobre. Grazie al Comitato Edufin, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il Centro Pergoli ospiterà giovedì 26 ottobre, alle 18.30, un incontro con gli educatori dell’Aief (associazione italiana educatori finanziari) Marco Lucentini, Angela Miola e Lucilla Settimi. L’iniziativa si intitola «La finanza consapevole: diritto del cittadino per un benessere diffuso» ed è rivolto agli adulti che intendono acquisire maggiore consapevolezza finanziaria, specie per la gestione del risparmio. L’incontro è rivolto a ogni fascia d’età, a partire dai neomaggiorenni. Gli educatori che saranno presenti al Centro Pergoli, oltre alla competenza finanziaria, hanno esperienza anche come docenti, tanto nelle scuole che nelle associazioni rivolte agli over 65.

Con il mese dell’educazione finanziaria l’Edufin promuove ogni anno a livello nazionale iniziative ed eventi, gratuiti e senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro. Si alterneranno momenti di riflessione, gioco, confronto e spettacolo sulla gestione del risparmio, ma anche sui temi assicurativi e previdenziali, molti aperti alla cittadinanza si svolgono online e in tutta Italia.

La scelta di ottobre non è casuale: il mese apre con la ‘World Investor Week’ (la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio, nella prima settimana di ottobre) e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio.

La sesta edizione del ‘Mese’ ha come slogan ‘È l’ora dell’educazione finanziaria!’ e ha lo scopo di costruire e rafforzare, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base che aiuti i cittadini a gestire meglio i propri risparmi e a scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e risparmiare a fini previdenziali. Si tratta di un’occasione importante, soprattutto in Italia dove la consapevolezza finanziaria non ha ancora raggiunto i livelli di altri Paesi. L’invito è rivolto anche alle persone più fragili e vulnerabili, che possono essere aiutate dall’educazione finanziaria a raggiungere un maggiore benessere finanziario. Aief, che promuove l’incontro in collaborazione con il Comune, è inserita nell’elenco pubblicato sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico, tra le associazioni che rilasciano ai propri iscritti l’attestato di qualità dei servizi. L’associazione è accreditata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in quanto offre formazione a soggetti esterni al mondo della scuola per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. «Oggi ancora più che in passato – dice l’assessore Marco Giacanella – è importante che i cittadini si approccino a questi temi, perché un’attenta e consapevole gestione del risparmio potrà consentirgli di vivere serenamente anche nei momenti di avversità».