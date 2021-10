Programmazione E-commerce: corso gratuito per 25 partecipanti

Il corso intende formare una figura professionale in grado di lavorare come esperto nella programmazione E-commerce in grado di soddisfare le esigenze delle aziende specializzate nella vendita online di prodotti e servizi

ITS Turismo Marche, scuola con percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma o Post Laurea, in collaborazione con la digital company Websolute, organizza un corso gratuito in "Magento & E-commerce Software" in prossima partenza.

Il corso intende formare una figura professionale in grado di lavorare come esperto nella programmazione E-commerce in grado di soddisfare le esigenze delle aziende specializzate nella vendita online di prodotti e servizi. Il corso si svolgerà a Fano (PU) in modalità blended: il 20% in presenza?e l'80% online. Le lezioni avranno un taglio pratico e saranno tenute da professionisti ed esperti di settore e da docenti universitari provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. Il programma formativo prevede 8 mesi di lezioni e 5 mesi di tirocinio in azienda, in Italia o all'estero.

«ITS Turismo Marche dispone di convenzioni con agenzie di recruiting nazionali ed internazionali con le quali gli allievi avranno la possibilità di creare contatti durante il corso, supportati dall'ufficio placement della Fondazione che seguirà i partecipanti dall'avvio del corso fino all'inserimento lavorativo» scrivono gli organizzatori in una nota. Il percorso è aperto a 25 candidati, giovani e adulti, disoccupati o occupati che siano in possesso di un Diploma di istruzione secondaria superiore o di un Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, integrato da un corso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. Il percorso è gratuito e finanziato dal MIUR e dalla Regione Marche. Le iscrizioni sono già aperte, per avere più informazioni con un colloquio informativo online, rivolgersi al referente del partner organizzativo: Claudia Bartolini, e-mail: c.bartolini@w.academy - telefono: 333 1448296.