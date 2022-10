E' tempo di Diwali, la festa delle luci: laboratori di food e candele per aiutare i bambini indiani

ANCONA - Diwali è una delle celebrazioni più importanti di tutta l'India, è detta festa delle luci ed il suo nome significa appunto "fila di luci". Tradizionalmente vengono accese lampade e candele, per ricordare la leggenda del re Rama e festeggiare il suo ritorno dall'esilio. Diwali è anche la celebrazione dell'amore che lega le famiglie e cucinare insieme e per i propri cari è senza dubbio un gesto d'amore. Per festeggiare questa occasione l'associazione Amici di casa BBL organizza due corsi che si collegano al Diwali e che andranno anche a finanziare le proprie attività umanitarie in India.

Domenica 23 novembre si tiene online su Google Meet il corso di cucina “Luci, colori, sapori”, appuntamento dalle 16 alle 19.30. A condurre l’appuntamento è Ylenia Motta, biologa, naturopata specializzata in ayurveda e cuoca vegan che, spiega l’associazione “ha scelto un menù davvero speciale per questa lezione di cucina solidale, dove i protagonisti sono i colori, perché la luce è colore e i colori a tavola portano grande gioia”. Evento a pagamento, una parte della quota andrà a sostenere le spese di gestione di Casa BBL. Per info e iscrizioni, amicicasabbl@gmail.com o via WhatsApp al +31 68751884

Lunedì 24 alle 18 invece, ancora per la festività indiana della luci, è la volta del laboratorio per la creazione e produzione di candele.Per l’occasione si ascolteranno le testimonianze da parte di Alice e Chiara, volontarie e socie di Amici di casa BBL. L'offerta minima è di 5 euro e ci sarà un aperitivo finale. È consigliato portare con sé un vasetto o contenitore per candele. L’appuntamento è al Negozio leggero, ad Ancona in via Bruno Buozzi 12. Per partecipare, contattare Negozio leggero allo 0719240188 o ad ancona@negozioleggero.it

L'associazione Amici di casa BBL, nata a Senigallia nel 2017, sostiene e assiste persone fragili e bisognose in contesti socio-economici svantaggiati, con particolare attenzione all'India. Il nome è un omaggio al Beato Bartolo Longo (BBL) al quale è stato dedicato il primo orfanotrofio aperto nel Tamil Nadu nel 2009. In India, l’associazione cura anche progetti per una scuola dell'infanzia, una scuola primaria e un orfanotrofio femminile.