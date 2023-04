Trasformare l'idea in impresa, il corso CNA rivolto a chi non ha occupazione

ANCONA - In arrivo il corso di formazione per futuri imprenditori "Sai trasformare la tua idea in impresa?". Un percorso formativo pensato per le persone in fase di avvio della propria attività lavorativa, della durata di 48 ore complessive con 5 ore di consulenza dedicata ad ogni singolo partecipante. Il più importante e completo corso di formazione per l'avvio di impresa, completamente gratuito. Il corso prenderà il via nel mese di Maggio 2023, sulla base delle preiscrizioni raccolte e sarà a numero chiuso. Si svolgerà in aula, presso le sedi di CNA di Senigallia, Ancona e Jesi.

Si parte dalle basi con il modulo "Ready" dove i partecipanti affronteranno temi quali: la Business Idea, Creazione del Business Plan, Business Coaching, Costi e ricavi di una start-up, introduzione all’amministrazione di impresa, la contabilità di impresa, l’analisi di bilancio. Successivamente si passerà al modulo "Setting" con gli argomenti più tecnici quali: la pianificazione nell’avvio di impresa, la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, come proteggere i dati personali, la Cyber security in azienda.

Infine, il modulo più dinamico, “Go!” dedicato alle nozioni determinanti il lanci della propria impresa: Branding, Marketing e Tecniche di comunicazione. In cattedra docenti come Franco Carcassi (docente di pianificazione strategica e marketing), Gabriele Bani (business coach), Marco Valcamonici (Dottore Commercialista), Simone Petrelli (Consulente aziendale), Isabella Giuliano (Consulente HSE), Francesca Giuliani (consulente Privacy e Cyber Security) e Martina Brunetti (consulente di marketing e comunicazione). Il corso è riservato alle persone in stato di disoccupazione (regolarmente iscritte al Centro per l'Impiego), in possesso di diploma di maturità e con un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. In caso non si abbiano questi requisiti è comunque possibile seguire il corso in qualità di uditori.

L'iniziativa è realizzata da CNA Ancona per la Regione Marche, in collaborazione con MICH, StartAPP, Estro, Digital Smart e Università di Macerata. Con la partecipazione di Tonidigrigio, SBC Academy, CNA Tecno Quality. E il contributo del confidi Unico e della Camera di Commercio unica delle Marche. Info e iscrizioni su www.an.cna.it/corso-di- formazione-per-futuri- imprenditori-edizione-2023